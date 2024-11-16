الاحتلال الإسرائيلي يسقط طائرتين مسيرتين أخريين.. ويصدر أوامر إخلاء لمبان في بيروت

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتا من لبنان باتجاه المنطقة الشمالية، وذلك بعد وقت قصير من اعتراض طائرتين مسيرتين أخريين في نفس المنطقة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت، عن الجيش - إن "صفارات الإنذار دوت في مدينة نهاريا الشمالية وحولها وسط الهجومين، ولم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار في أي منهما".

وفي بيان آخر، أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة للمدنيين اللبنانيين في محيط مبنيين في الضاحية الجنوبية لبيروت، قبل الغارات الجوية.