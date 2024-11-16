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السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام عبري: إصابة مبنى بشكل مباشر في مستوطنة يعارا برشقة صاروخية أطلقت من لبنان

صاروخ
صاروخ
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أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إصابة مبنى بشكل مباشر في مستوطنة يعارا بعد رشقة صاروخية أطلقت من لبنان، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوقوع إصابة مباشرة في أحد المباني بمدينة نهاريا شمال إسرائيل، وذلك إثر دوي صفارات الإنذار التي أُطلقت تحذيرًا من تسلل مسيرات حربية.

يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تواصل فيه الطائرات الإسرائيلية تنفيذ غارات جوية على لبنان، بالتوازي مع محاولات التوغل البري للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث يتصدى له حزب الله.

من جهته، يواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان، وينفذ عمليات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، تصل مداها إلى مدينتي تل أبيب وحيفا.

مستوطنة يعارا رشقة صاروخية لبنان شمال إسرائيل