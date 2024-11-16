رئيس مياه القليوبية يتفقد محطة القناطر الخيرية المرشحة ومركز خدمة العملاء

أجري المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، جولة تفقدية لمحطة مياه القناطر الخيرية المرشحة ومركز خدمة العملاء بالقناطر الخيرية لمتابعة سير العمل.

وشملت الجولة استعراض الجهود المبذولة لرفع كفاءة محطة المياه المرشحة لضمان توفير كوب مياه آمن للمواطنين، وأكد المهندس مصطفى مجاهد على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية لجودة المياه ومتابعة عمليات الصيانة الدورية لضمان استدامة الخدمة المقدمة.

وشدد رئيس شركة مياه القليوبية علي ضرورة الإلتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية ومهمات الوقاية، حفاظا على سلامة العاملين أثناء تأدية اعمالهم، مع ضرورة رفع كفاءة العاملين وتدريبيهم علي مهارات السلامة والصحة المهنية.

كما شملت الجولة زيارة مركز خدمة العملاء، حيث أطلع المهندس مصطفى مجاهد على سير العمل وكيفية التعامل مع شكاوى واستفسارات المواطنين.

وأكد مجاهد، على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم والعمل على حل المشاكل بشكل سريع وفعال.

وأشاد المهندس مصطفى مجاهد بجهود العاملين في محطة المياه ومركز خدمة العملاء، مؤكدًا على دورهم الحيوي في تحسين جودة الخدمة وتعزيز الثقة بين الشركة والمواطنين وأعرب عن التزام الشركة بمواصلة التطوير والتحسين لضمان تقديم مستوى خدمة متميزة للمواطنين.

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