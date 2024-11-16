جيش الاحتلال: اعترضنا هدفين جويين قبل عبورهما من الشرق لإسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراضه هدفين جويين قبل عبورهما من الشرق إلى إسرائيل دون إطلاق صفارات الإنذار، وفقا لنبأ عاجل على قناة "القاهرة الإخبارية".

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، اعتراض طائرتين مسيرتين أُطلقا من لبنان تجاه مدينة نهاريا شمالي إسرائيل.

وأوضح الجيش في بيان له أنه تم رصد إطلاق صاروخي من الجهة الشرقية، مشيرًا إلى أنه لم يعبر أجواء الإسرائيلية.

في وقتٍ سابق، شنت طائرات الاحتلال عدة غارات جوية على مناطق متفرقة في لبنان، حيث استهدفت بلدة صديقين في الجنوب ومنطقة زحلة في البقاع. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الغارات أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص في بلدة أرنون جنوبي لبنان، إضافة إلى استهداف مواقع أخرى في البقاع، ومنها مرتفعات جنتا الحدودية وبلدات زبود والنبي شيت.

كما شن الطيران الإسرائيلي خمس غارات على بلدات في البقاع شرقي لبنان، بالإضافة إلى غارة على بلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان وغربي مدينة بعلبك.