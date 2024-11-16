كهربا يطلب مساعدة الأهلي لسداد باقي غرامة الزمالك

طلب محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من مسؤولي النادي مساعدته لسداد غرامة نادي الزمالك بعدما حرر مسؤولو القلعة البيضاء محضرا ضد اللاعب لتأخره في سداد باقي الغرامة والمقدر بحوالي 7 ملايين جنيه.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن محمود كهربا تحدث مع محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي من أجل حل الأزمة ومنحه سلفة أو جزء من قيمة عقده مع النادي عن الموسم المقبل خاصة أن اللاعب لا يمتلك أي أموال في الوقت الحالي بعدما قام بسداد 70 مليون جنية للزمالك في وقت سابق.

واقترح كهربا على مسؤولي الأهلي مساعدة سواء بمنحه سلفة أو صرف قيمة عقده أو جلب حملة إعلانية يستطيع من خلالها تجميع قيمة "شيك الزمالك" لغلق الصفحة نهائيا والتركيز في المباريات.

ويسابق كهربا الزمن من أجل جمع قيمة المبلغ مبلغ لتسديد غرامة نادي الزمالك حتى لا يتطور الأمر إلى حبس بعدما حرر الزمالك محضرًا ضد اللاعب خلال الساعات الماضية.

غرامة كهربا للزمالك

أعلن نادي الزمالك في فبراير الماضي انتهاء أزمته مع محمود كهربا، لاعبه السابق ولاعب الأهلي الحالي، بعدما سدد الأخير قيمة الغرامة المفروضة عليه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كاملة للزمالك.

وقال الزمالك في بيان عبر حسابه الرسمي، إن كهربا سدد الغرامة كاملة والتي تبلغ مليونين و476 ألفا و389 دولارا وتم إغلاق ملف تلك الأزمة نهائيا، بعدما تسلم النادي الغرامة عبر حساباته.

فسخ تعاقده من طرف واحد

يذكر أن محمود كهربا انضم إلى الأهلي في 2019 بعد 4 أعوام قضاها في الزمالك، وتخللتها فترات إعارة لنادي اتحاد جدة قبل الانتقال إلى فريق آفيس البرتغالي.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد ألزمت اللاعب بدفع مليوني دولار بسبب فسخ تعاقده من طرف واحد بجانب غرامة تأخير بنسبة 5% سنويا بداية من يونيو 2019.