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السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مطرانية اللاتين تستعد للاحتفال بيوبيل المكرسين والمكرسات

ارشيف
ارشيف
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التقى صباح اليوم  المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، الأب مراد مجلع، رئيس اتحاد الرهبانيات الرجالية بمصر، والأخت سعاد يوسف، رئيسة اتحاد الرهبانيات النسائية بمصر، وبعض أعضاء مجلس الشورى، وذلك بمقر المطرانية للاتين.

حضر اللقاء المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، ومسؤول لجنة اليوبيل بالمطرانية، بهدف بحث طرق التعاون في إعداد الاحتفال بيوبيل المكرسين والمكرسات، الذي يعتبر جزءً أساسيًا من احتفالات الكنيسة الكاثوليكية بيوبيل عام ٢٠٢٥.

وبحسب توجيهات مجمع الحياة المكرسة بالفاتيكان، تم اختيار شعار اليوبيل "ججاج الرجاء على طريق السلام 

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