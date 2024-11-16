الأنبا مرقس يترأس القداس الاحتفالي بكنيسة مار جرجس بزرابي القوصية

ترأس الأنبا مرقس وليم مطران ايبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، مساء امس الجمعة 15 نوفمبر 2024 ،القداس الاحتفالي الذي أقيم بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الكاثوليك بزرابي القوصية، ابتهاجاً بعيد شفيع الكنيسة .

عاون الأب المطران في صلاة القداس كوكبة من الاباء الكهنة ضمت القمص اندراوس عوض راعي الكنيسة، القمص انطون رزق الله والقمص يوسف اقلاديوس رعاة كاتدرائية قلب يسوع الاقدس بالقوصية، والاب مرقس سلامة راعي كنيسة السيدة العذراء ببنى محمد . وقد شارك بالحضور راهبات المحبة بالقوصية، وعدد كبير من ابناء الرعية المباركة .

في مستهل العظة الروحية هنأ الأب المطران المصلين بعيد الشهيد العظيم مارجرجس داعياً الحضور إلى تقديم الشكر لله الذى يهب ابناء الكنيسة النعم الوافرة والمناسبات الروحية الفريدة التى تقود إلى النمو في معرفة الله ومحبته . وعن حياة الشهيد العظيم مارجرجس ،ك

و دعا الأنبا مرقس الحضور إلى تأمل حياة القديسين والتى عبروا خلالها عن أماناتهم لله ، فوهبهم الرب نعمة الثبات حتى الوصول إلى المجد الأبدي .

وعن حياة القداسة قال راعي الايبارشبة أنها دعوة من الله ونعمة، حيث دعانا الرب يسوع أن نكون قديسين، وهو ما يتوجب علينا ان نسير على طريق القداسة واثقين في محبة الله وعنايته . أكد كذلك الأب المطران خلال العظة أهمية أن يتحلى المؤمنون بالصبر وطول الأناة على مثال القديسين امام الالام وتحديات الحياة ومن ثم الجهاد الروحي اليومي بغية الاتحاد الكامل بالرب والوصول إلى عطية القداسة .

واختتم القداس الاحتفالي بتطييب الأب المطران والاباء الكهنة لرفات القديس العظيم مارجرجس بالحنوط المبارك .

الجدير ذكره أن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس الروماني بزرابي القوصية كانت قد نظمت نهضة روحية على مدى يومين قبل الاحتفال بالعيد المبارك، حيث القى العظات خلالها القمص انطونيوس بشاى ارعي كنيسة السيدة العذراء بالمنشاة الكبرى، والأب مرقس سلامة راعي كنيسة السيدة العذراء ببني محمد .

كذلك قدم كوارل الاطفال بالكنيسة باقة من الترانيم الروحية .