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السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 13 شخصًا في انقلاب «ميكروباص» بالطريق الصحراوي الغربي بقنا

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص
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أصيب 13 شخصا، السبت، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية السماينه بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

تلقت مديرية أمن قنا إشارة من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير مرفق الإسعاف بانقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين.

وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل السماينه بنجع حمادي نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا وتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لمكان الحادث وتم نقلهم لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج وتحرر محضرا بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

انقلاب سيارة ميكروباص نجع حمادي