اليوم.. طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق ونشاط رياح

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة علي جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد اليوم السبت ، شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من مطروح وتمتد خفيفة الي مناطق من الإسكندرية علي فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد علي فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 26 للعظمي والصغرى 14 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمي والصغري 15 درجة .