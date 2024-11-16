اليوم.. الجنايات تنظر محاكمة المتهم بقتل عريس البراجيل

تنظر الدائرة "10" جنايات أوسيم بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، جلسة محاكمة عامل متهم بقتل صديقه بالقرب من محور الضبعة، انتقامًا منه لاعتقاده أنه تسبب في فسخ خطبته.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد الدين عيسى أحمد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل وعبد الله عبد الرؤوف عبدالله.

وفي وقت سابق، أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية القضية رقم 8584 لسنة 2024 جنايات أوسيم والمقيدة برقم 2432 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات العاجلة، موجهة إلى المتهم حسام تهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة منقولاته الشخصية، وإتلاف هاتفه المحمول، واستخدام أدوات الجريمة قطعة قماشية وحجر.

وكشف أمر إحالة المتهم اتهام النيابة العامة له بأنه في ليلة 2 مارس 2023 بدائرة مركز شرطة أوسيم في الجيزة، قتل المجني عليه سيد حسين عمدا مع سبق الإصرار على أثر خلافات بينهما، حيث عقد العزم وبيت النية على الخلاص منه وتحين الزمان والمكان وما أن ظفر به باغته ضربا وخنقا فحبس أنفاسه بقطعة قماشية أحكمها حول عنقه.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم رطم رأس المجني عليه بقوة في حجر حتى خارت قواه وليتيقن من وفاته وضع ذلك الحجر على صدره محدثا اصاباته المبينة بالتقرير والتي أودت بحياته، وسرق المنقولات والمبلغ المالي والأوراق المملوكين للمجني عليه بأن استولى عليها من بين طيات ملابسه عقب قتله، كما أتلف عمدا هاتف المجني عليه بأن هشمه بقدمه.