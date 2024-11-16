روسيا تسقط 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الـ 24 ساعة الماضية

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 34 طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعات (كورسك، بريانسك، بيلجورود، وكالوغا، شبه جزيرة القرم).

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) اليوم /السبت/ - "أنه خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا، وتم تدمير 34 طائرة أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة".

وأضاف البيان أنه تم إسقاط 20 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق كل من أراضي جمهورية القرم ومقاطعتي بيلجورود وكالوغا.