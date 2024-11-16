الاحتلال الإسرائيلي يسقط طائرتين مسيرتين أُطلقتا من لبنان باتجاه الشمال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه أسقط طائرتين مسيرتين أُطلقتا من لبنان باتجاه المنطقة الشمالية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان الجيش: إن "صفارات الإنذار دوت في مدينة نهاريا الشمالية والمناطق المحيطة بها محذرة من تسلل طائرة بدون طيار".

كما دوت صفارات الإنذار في البلدات بما في ذلك "ليمان" و"جيشر هزيف" ومنطقة "ميلوت" الصناعية الشمالية، وشاطئ "بيتسيت" و"روش هانيكرا" و"ساعر".