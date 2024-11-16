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السبت 16 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 10 أطفال حديثي الولادة جراء حريق بمستشفى في شمال الهند

حريق
حريق
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 أعلنت السلطات الهندية اليوم /السبت/ مقتل عشرة أطفال حديثي الولادة وإصابة 16 آخرين إثر اندلاع حريق بمستشفى في ولاية "أوتار براديش" الواقعة شمالي البلاد.
وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن الحريق اندلع في وقت متأخر مساء أمس في وحدة الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة في مستشفى بمدينة "جهانسي" في "أوتار براديش".
من جانبه، أشار نائب رئيس وزراء ولاية "أوتار براديش" براجيش باتاك إلى أنه من المحتمل أن يكون السبب وراء اندلاع الحريق هو حدوث ماس كهربائي داخل مكثف الأكسجين.وتعهد بصرف تعويضات مالية لأسر الضحايا ووعد بإجراء تحقيق شامل في الحادث الأليم.
 

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