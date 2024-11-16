اليوم.. عرض فيلمين مرممين "بين القصرين" و"قشر البندق" بمهرجان القاهرة

يشهد اليوم السبت 16 نوفمبر بسينما الهناجر، عرض فيلمين مرممين، ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



الفيلم الأول "بين القصرين" روائي تدور أحداثه حول عرض حياة أسرة السيد أحمد عبد الجواد خلال الاحتلال الإنجليزي وقبيل ثورة ١٩١٩. يتناول الفيلم شخصية رب الأسرة الذي يتعامل بصرامة مع عائلته، لكنه يعيش حياة لهو ليلية. كما يُظهر ابنه فهمي الذي ينضم إلى تنظيم سياسي سري، والابن الأكبر ياسين الذي يسير على خطى والده في ملاحقة النساء.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 135 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساءً، وهو من إخراج حسن الإمام .

الفيلم الثاني "قشر البندق" قشر البندق هو فيلم مصري عرض عام 1995، بطولة محمود ياسين وحسين فهمي، من تأليف مدحت العدل ومن إخراج خيري بشارة.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".