اليوم . عرض فيلم "كعكتي المفضلة" ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة بمهرجان القاهرة

يشهد اليوم السبت 16 نوفمبر، عرض فيلم "كعكتي المفضلة"، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "كعكتي المفضلة" روائي تدور أحداثه حول تعيش ماهين، سيدة في السبعين من عمرها، بمفردها، حتى تقرر كسر روتين عزلتها وتنشيط حياتها العاطفية. ما إن تنفتح على الرومانسية حتى يتطور ذلك سريعًا إلى لقاء غير متوقع وأمسية لا تُنسى.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 96 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساء، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج بهتاش صانيها ومريم مقدم، وهو إنتاج مشترك بين إيران وفرنسا والسويد وألمانيا.



وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".