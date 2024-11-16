اليوم.. ماستر كلاس مع يسري نصر الله بمهرجان القاهرة السينمائي

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، في تمام الخامسة مساء اليوم السبت 16 نوفمبر على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ماستر كلاس مع المخرج الكبير يسري نصر الله، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

ويستضيف مهرجان القاهرة محاضرة مع يسري نصر الله الحائز على جائزة الهرم الذهبي الفخرية لإنجاز العمر حول تجربته الفنية.

يدير المخرج تامر عشري هذه الجلسة التي تقدم نظرة مفصلة على رحلة نصر الله في صناعة الأفلام، والعملية الإبداعية، وتأملاته في مسيرة مهنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.

وأضافت أفلام نصر الله، المعروف بروايته الجريئة ورؤيته السينمائية الفريدة، والتي ساهمت بشكل مؤثر في تشكيل تاريخ السينما المصرية والعربية.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.