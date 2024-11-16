فلسطين.. غارة إسرائيلية تستهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة إسرائيلية قام بشن غارة جوية على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك مصابون جراء غارة إسرائيلية على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ولم يتم تحديد عدد المصابين حتى الآن. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على حي النصر غرب مدينة غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في بلدة شقبا غرب رام الله بالضفة المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم بالضفة المحتلة بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي جابت في شوارع المدينة، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل في المدينة دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى الآن.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الصوت باتجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.