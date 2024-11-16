قرار جديد من قاضي المعارضات بشأن ضبط تاجر مخدرات في المعصرة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة حلوان، تجديد حبس تاجر مخدرات، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في الإستروكس المخدر.

وردت معلومات سرية للنقيب محمد راضي معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، مفادها قيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

بعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة وتبين قيام عاطل يدعى "هادي ع غ" يبلغ من العمر 40 سنة مقيم بعزبة الهجانة بدائرة القسم، بالإتجار في الإستروكس المخدر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن القبض علي المتهم وعثر بحوزته علي 6 كيلو من مخدر “الإستروكس”، وبندقية خرطوش عيار 12.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، كما أفاد بأن السلاح المضبوط كان للدفاع عن النفس.

وتم تحرير محضر بالواقعة.

