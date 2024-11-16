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السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف منازل في المناطق الغربية لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بنسف منازل في المناطق الغربية لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على حي النصر غرب مدينة غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في بلدة شقبا غرب رام الله بالضفة المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم بالضفة المحتلة بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي جابت في شوارع المدينة، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل في المدينة دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى الآن.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الصوت باتجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

قوات الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل سكنية استهداف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة