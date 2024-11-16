ترامب يختار كارولين ليفيت متحدثة باسم البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن كارولين ليفيت المتحدثة باسم حملته الانتخابية ستتولى منصب السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض.

وقال ترامب، أنه لديه ثقة تامة في أنها ستتميز على المنصة، وستساعد في توصيل رسائل الإدارة الأمريكية إلى الشعب، وأضاف أن كارولين تتسم بالذكاء، وأثبتت أنها قادرة على التواصل بشكل فعال للغاية".

قالت وكالة "رويترز" للأنباء، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختار حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوج بورجوم ليكون وزير الداخلية في الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أثناء كلمة له، أنه سيتعامل مع الوضع في أوكرانيا بشكل أفضل، ولن يكرر ما حدث مع جيش الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان.

كما أوضح ترامب، أن مؤشرات الأسهم ارتفعت منذ إعلان فوزه في انتخابات الرئاسة، وقال أن تلك التغييرات تعد نقطة ضوء.