لبنان.. سلسلة غارات إسرائيلية على بلدة برج رحال جنوبي البلاد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدة برج رحال جنوب لبنان، وشن غارة آخرى على بلدة الشعيتية.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على حي النصر غرب مدينة غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في بلدة شقبا غرب رام الله بالضفة المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم بالضفة المحتلة بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي جابت في شوارع المدينة، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل في المدينة دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى الآن.