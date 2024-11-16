تفاصيل ضبط المتهمين بترويج مخدر GHP الخطير في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من ضبط أكثر من 180 لتر من "مخدر اغتصاب الفتيات GHP" بحوزة عنصر إجرامي "يحمل جنسية إحدى الدول" "وصانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي" بالقاهرة، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بقرابة 145 مليون جنيه تقريبًا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام ( أحد العناصر الإجرامية " يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ) بالإتجار فى مخدر GHP المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنة لدولة أخرى تمهيدًا لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعانًا منه فى عمليات التمويه وذلك لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته ( 180 لتر من مخدر اغتصاب الفتيات GHP). وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، كما أمكن تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه (صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الإجتماعى "لها معلومات جنائية") لقيامها بترويج المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادى، وعُثر بحوزتها على (زجاجة تحتوي بداخلها كمية من مادة "GHP" المخدرة - عدد من الأقراص المخدرة ).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة ( 145 مليون جنيه تقريبًا ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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