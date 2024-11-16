مصرع شقيقان وإصابة 2 آخرين في حادث سير بالمنيا

لقى شقيقان مصرعهما، فيما أصيب اثنان آخرون في حادث سير بمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا،

تلقى اللواء مجدى سالم، مديرأمن المنيا إخطارا من اللواء أحمد الحيني مساعده للمرور والحماية المدنية والمشرف علي مركز سمالوط، يفيد بوقوع حادث سير تصادم لتروسيكل ودراجة نارية، ناحية طريق سمالوط - شوشة، أسفر عن وقوع 2 وفيات و2 مصابين.

على الفور، انتقل لمحل الواقعة، اللواء أحمد الحينى مساعد المدير، والعميد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة سمالوط غرب والرائد عبد الرحمن الغزاوى رئيس مباحث المركز وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم دراجة يخارية حمل رقم " 5639 ن ف ط" وتروسيكل دون لوحات، أسفر عن وفاة كلا من: "سعيد أشرف محمد عقل 24 سنة وشقيقة "يحيى أشرف محمد عقل "، 22 سنة، فيما أصيب " أيمن أبو بكر عاشور" و" محمد أحمد فتحي"، وجميعهما مقيمين بمدينة سمالوط.

حيث تم النقل الجثماني لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، تحت إشراف النيابة العامة، والتي قررت بندب مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي لإصدار تقارير الوفاة، وجاري عمل الإسعافات اللازمة للمصابين وتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ علي الدراجة البخارية والتروسيكل بمعرفة جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.