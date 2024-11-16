«مستقبل وطن» المنيا ينظم قافلة طبية بمركز بني مزار.. صور

قامت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا بالتعاون مع مديرية الصحة بالمنيا بتنظيم قافلة طبية مجانية شاملة بمركز بني مزار، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين.

وتمكنت من الكشف على "٣٧٣٠" حالة في تخصصات رمد، أطفال، عظام، باطنة، أسنان، نساء وتوليد، أنف وأذن، تنظيم أسرة، تحاليل، وتقديم العلاج بالمجان، كما تم تحويل عدد من الحالات لعمل عمليات مجانية في مختلف التخصصات.

أقيمت القافلة بقرية بني علي مركز بني مزار، تحت إشراف النائب محمد نشات العمدة أمين الحزب بالمحافظة، وحضور وليد عبد القوي أمين تنظيم المحافظة، مهندس حسام عبدالوهاب عبد الرازق وطاهر فتح الباب، أمين مساعد المحافظة، ودكتور محمد عبدالحكيم وكيل وزارة الصحة وأمين الصحة والسكان بأمانة المحافظة و.د وفاء بدوي مديره إداره تنظيم الأسره بالمديريه و د. احمد منصور مدير الإداره الصحيه ببني مزار، وبعض أعضاء هيئة مكتب أمانة بني مزار، وهيئة مكتب أمانة الصحة بالمحافظة، وأعضاء الوحدة الحزبية بقرية بني علي.

ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل الأهالي الذين قدموا الشكر للقيادة السياسية كماأشادو بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل.

وتأتي هذه القوافل ضمن خطة فعاليات الحزب وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية الخدمية، في مختلف المجالات وخاصة في مجال الرعاية الصحية، لتلبية احتياجات المواطنين، والتخفيف عنهم والتواجد الدائم بينهم.

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