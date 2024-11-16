نزال ملاكمة تاريخي.. موعد مباراة مايك تايسون وجيك بول والقنوات الناقلة

السبت 16/نوفمبر/2024 - 12:54 ص

يترقب جماهير ومحبو الملاكمة نزالًا قويًا بين بطل أسطورة الملاكمة التاريخي مايك تايسون، ومنافسه صانع المحتوى الأمريكي اليوتيوبر جيك بول، وسط تساؤلات عن الموعد الرسمي للنزال المرتقب.

ويعد هذا اللقاء من أقوى المواجهات في تاريخ الرياضة، والذي طال انتظاره، حيث سيجمع بين جيلين مختلفين من الملاكمة، مما يزيد من الإثارة والتشويق حوله.

موعد نزال مايك تايسون وجيك بول 2024

سيُقام نزال مايك تايسون ضد جيك بول في فجر اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، والمباراة ستُجرى على حلبة استاد "آي تي آند تي" في مدينة أرلينغتون، تكساس، وتعد من أبرز الأحداث الرياضية التي ينتظرها عشاق الملاكمة.

توقيت بدء النزال

الساعة 4:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت القاهرة.

الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت الجزائر.

تفاصيل النزال بين مايك تايسون وجيك بول

عدد الجولات: 8 جولات.

مدة الجولة: 2 دقيقة.

طبيعة المباراة: استعراضية وليست تنافسية بحتة.



عودة مايك تايسون إلى الحلبة

يعود مايك تايسون إلى الحلبة بعد غياب طويل، حيث كان آخر نزال له في 2020 ضد روي جونز جونيور والذي انتهى بالتعادل.

النزال المنتظر ضد جيك بول سيكون الأول له بعد انقطاع دام ما يقارب 20 عامًا عن حلبات الملاكمة الاحترافية.

وظهر تايسون في مقاطع فيديو نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، مما أظهر لياقته البدنية الممتازة، وهو ما طمأن جماهيره حول استعداده لهذه العودة الكبيرة.

أثارت المباراة الكثير من الجدل بسبب الفجوة العمرية بين تايسون (58 عامًا) وجيك بول (27 عامًا)، بالإضافة إلى المخاوف الصحية التي تعرض لها تايسون مؤخرًا، حيث عانى من قرحة في المعدة، وهو ما أدى إلى تأجيل النزال في البداية، لكن مع ظهوره الأخير في حالة بدنية جيدة، أزال تلك المخاوف وطمأن محبيه.

الجمهور المتوقع

بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، من المتوقع أن يتابع نزال تايسون ضد بول حوالي 300 مليون مشاهد من مختلف أنحاء العالم، مما يجعل هذه المواجهة حدثًا رياضيًا عالميًا بارزًا.

ويعد نزال مايك تايسون ضد جيك بول 2024 بمثابة حدث رياضي عالمي مثير، يجمع بين الخبرة الكبيرة للأسطورة تايسون وطموح بول الشاب، في مواجهة فريدة من نوعها بين جيلين مختلفين من الملاكمة، من خلال هذه المباراة، سيسعى كل من الملاكمين لإثبات قدراته، مما يزيد من الحماس والترقب حول هذا الحدث.