بمشاركة مودريتش.. منتخب كرواتيا يسقط أمام إسكتلندا بدوري الأمم الأوروبية

سقط منتخب كرواتيا في فخ الهزيمة أمام نظيره إسكتلندا بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة، على ملعب هامبدن بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المستوى الأول لبطولة دوري الامم الأوروبية.

شارك المخضرم لوكا مودريتش أساسيًا مع منتخب كرواتيا ضد إسكتلندا، ولعب المباراة كاملة، كما حصل على بطاقة صفراء، تبعده عن منتخب بلاده في المباراة القادمة أمام البرتغال.

مباراة كرواتيا ضد إسكتلندا

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، لكنه شهد حالة طرد في الدقيقة 43، وذلك في صفوف منتخب كرواتيا، الذي خاض الشوط الثاني كاملًا بنقص عددي بعد طرد بيتار سوتشيتش، الذي حصل على بطاقتين صفراوتين.

وتمكن منتخب إسكتلندا من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 86، وذلك عن طريق جون مكجين لاعب أستون فيلا الإنجليزي.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد منتخب كرواتيا عند 7 نقاط، يحتل بها وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية، خلف البرتغال المتصدر والذي بدوره تأهل لربع نهائي البطولة، فيما رفع منتخب إسكتلندا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع.