حزب الله يعلن استهداف مقر قيادة كتيبة مشاة في ثكنة "راميم" شمالي إسرائيل بالصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أن مقاتليه استهدفوا مقر قيادة كتيبة مشاة في ثكنة "راميم" شمالي إسرائيل بالصواريخ.

كما أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمعا لقوات إسرائيلية عند أطراف بلدة حانين في جنوب لبنان بمسيرة.

وقال الحزب من خلال بيان له، أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة مارون الراس بصلية صاروخية، واستهدف عناصره تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة حانين بمسيّرة انقضاضية أصابت هدفها بدقة.

وشن طيران الجيش الإسرائيلي هجوما على المنطقة بين النبي شيت وطبشار وعلى محيط حي الزهراء بحارة الفيكاني قضاء زحلة في البقاع شرق لبنان.