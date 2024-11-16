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السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على بيت لاهيا شمال غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شن الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على عدة مناطق في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ونتج عن تلك الاستهداف سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا عنيفا على مناطق متفرقة في شمال قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم بالضفة المحتلة بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي جابت في شوارع المدينة، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل في المدينة دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى الآن.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الصوت باتجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

ومساء أمس الخميس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن إصابات.

فلسطين شهداء جرحى قصف اسرائيلي بلدة بيت لاهيا شمال غزة