منتخب صربيا يفرض التعادل على سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

فرض منتخب صربيا التعادل الإيجابي بهدف لمثله على سويسرا، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب ليتزيجروند، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد محاولات عديدة من لاعبي سويسرا وصربيا لهز الشباك، أبرزها كرة نوا أوكافور لاعب المنتخب السويسري في الدقيقة 28، التي ارتطمت بالعارضة.

مباراة سويسرا ضد صربيا

وفي الشوط الثاني، هدد منتخب صربيا مرمى أصحاب الأرض، حتى احتسبت ركلة جزاء لصالح الضيوف في الدقيقة 55، أهدرها مهاجم الهلال السعودي ألكسندر ميتروفيتش، حيث تصدى لها الحارس السويسري ببراعة.

ونجح زكي أمدوني في تسجيل الهدف الأول لمنتخب سويسرا في الدقيقة 78، ولكن بعد 10 دقائق أدرك أليكسا تيرزيتش التعادل لصالح المنتخب الصربي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب صربيا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية، بينما تذيل منتخب سويسرا الترتيب وفي رصيده نقطتين فقط.