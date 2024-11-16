قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسفت منازل سكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت منازل سكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في بلدة شقبا غرب رام الله بالضفة المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم بالضفة المحتلة بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي جابت في شوارع المدينة، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل في المدينة دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى الآن.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الصوت باتجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.