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السبت 16 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كاف يحدد موعد الاستئناف المقدم من الزمالك ضد عقوبة نهائي الكونفدرالية

كاف
كاف
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حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 18 نوفمبر الجاري، موعدًا للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الزمالك ضد العقوبة التي تم توقيعها على النادي الأبيض بسبب أحداث نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

ورأى مجلس إدارة نادي الزمالك أن العقوبة التي تم توقيعها على القلعة البيضاء مبالغ فيها، لاسيما وأن نادي الزمالك لم يكن مسؤولا عن إجراءات تنظيم مباراة نهائي الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان المغربي، مما دفع الإدارة للتقدم بتظلم على عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قبل أن يتلقى ردًا من "كاف" خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عاقب الزمالك بتغريمه 200 ألف دولار ومنع حضور جماهيره في مبارياته الأفريقية لمدة 4 مباريات، منهم مباراتين مع إيقاف التنفيذ، على خلفية أحداث مباراة نهائي الكونفدرالية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.

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