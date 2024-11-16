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السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. طيران الجيش الإسرائيلي يشن هجوما على النبطية الفوقا والدوير جنوبي البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي شن هجوما على النبطية الفوقا والدوير في جنوب لبنان.

كما شن طيران الجيش الإسرائيلي هجوما على المنطقة بين النبي شيت وطبشار وعلى محيط حي الزهراء بحارة الفيكاني قضاء زحلة في البقاع شرق لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن حزب الله اللبناني أعلن استهداف تجمعا لقوات إسرائيلية عند أطراف بلدة حانين في جنوب لبنان بمسيرة.

كما أعلن حزب الله من خلال بيان له، أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة مارون الراس بصلية صاروخية، واستهدف عناصره تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة حانين بمسيّرة انقضاضية أصابت هدفها بدقة.

لبنان طيران الجيش الإسرائيلي هجوما على النبطية