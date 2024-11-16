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السبت 16 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كارثة تهز ليون.. العملاق الفرنسي يهبط إلى الدرجة الثانية

ليون
ليون
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أصدرت المديرية الوطنية للرقابة الإدارية (DNCG) قرارًا مفاجئًا يقضي بهبوط نادي أولمبيك ليون إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي بشكل مؤقت. 

يأتي قرار هبوط ليون إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي في ظل أزمة مالية خانقة يعاني منها النادي، حيث بلغت ديونه 505 ملايين يورو.

ويعد هذا القرار بمثابة صفعة قوية لنادي ليون الذي يحتل حاليًا المركز الخامس في الدوري الفرنسي «ليج 1» برصيد 18 نقطة، كما أنه ينافس في الدوري الأوروبي، ويحتل المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

هبوط ليون إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي رسميًا

وجاء قرار المديرية الوطنية للرقابة الإدارية، بحظر ليون من إجراء أي تعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب وضعه المالي.

ويتحول الهبوط المؤقت إلى هبوط دائم خلال نهاية الموسم في حال فشل النادي في حل مشاكله المالية خلال الفترة القادمة.

يتسبب هبوط ليون إلى الدرجة الثانية في خسائر فادحة للنادي، سواء على المستوى المالي أو الرياضي. 

فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى رحيل عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، وتراجع كبير في الإيرادات، بالإضافة إلى التأثير السلبي على سمعة نادي ليون.

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