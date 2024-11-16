منتخب إسبانيا يحافظ على صدارة مجموعته في دوري الأمم الأوروبية

حافظ منتخب إسبانيا على صدارته لمجموعته في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بالفوز على الدنمارك بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الجمعة، على ملعب استاد باركن، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة.

كان منتخب إسبانيا حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، قبل مواجهة الدنمارك، دون خسارة حتى الآن.

مباراة إسبانيا ضد الدنمارك

قص ميكيل أويارزابال شريط أهداف المباراة في الدقيقة 15، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الإسباني بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، أضاف أيوزي بيريز الهدف الثاني في الدقيقة 58 من صناعة داني أولمو، لتستمر هذه النتيجة حتى الأمتار الأخيرة من اللقاء.

وقلص منتخب الدنمارك الفارق بهدف في الدقيقة 84، عن طريق جوستاف إيزاكسن، لتنتهي المباراة بفوز إسبانيا بنتيجة 2-1.

وبتلك النتيجة، ظل منتخب إسبانيا على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد منتخب الدنمارك عند 7 نقاط في وصافة الترتيب.