بمشاركة دولية واسعة.. طب قناة السويس تنظم المؤتمر السنوي الـ27 لجراحة القلب والصدر

انعقد المؤتمر السنوي السابع والعشرين للجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر بالتعاون مع قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب، جامعة قناة السويس، بفندق توليب في الإسماعيلية.

أقيم المؤتمر بحضور ورعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

وبإشراف عام الدكتور نادر النمر، عميد كلية الطب، وبإشراف الدكتور محمد عمرو، رئيس قسم جراحة القلب والصدر بالكلية ورئيس المؤتمر.

شهد المؤتمر مناقشات علمية حول أحدث التطورات في مجالات جراحات القلب والصدر وجراحة العيوب الخلقية بالقلب.

وتضمن البرنامج عرض 120 بحثا علميا تناولت مختلف القضايا والتقنيات الحديثة في التخصص.

ضمن فعاليات المؤتمر، تنظيم 12 ورشة عمل متخصصة لتدريب شباب الجراحين على أحدث الأساليب والتقنيات الجراحية، مما ساهم في تعزيز الخبرات العملية للمشاركين.

استضاف المؤتمر 750 طبيبًا من مختلف أنحاء العالم، من بينهم جراحون بارزون من بريطانيا وتركيا والهند والمملكة العربية السعودية وليبيا والعراق والمغرب، مما أضاف بُعدا دوليا مميزا للنقاشات العلمية وورش العمل.

في كلمته الافتتاحية، أشاد الدكتور ناصر مندور بالدور الريادي الذي تلعبه جامعة قناة السويس في دعم البحث العلمي وتنظيم المؤتمرات الدولية التي تسهم في رفع مستوى التعليم الطبي وتطوير المهارات الجراحية للأطباء المصريين والعرب.

وأكد الدكتور نادر النمر أن استضافة هذا الحدث تعكس التزام كلية الطب بجامعة قناة السويس بتقديم كل الدعم لمجتمع الجراحين من خلال توفير منصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الابتكارات العلمية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمرو أن ختام المؤتمر بتوصيات عملية تعزز سبل التعاون الدولي وتفتح آفاقًا جديدة للبحث العلمي في جراحات القلب والصدر، مع التأكيد على أهمية استمرارية عقد مثل هذه المؤتمرات لتعزيز الخبرات وتطوير الرعاية الصحية في مصر والمنطقة.