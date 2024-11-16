منتخب الشباب يستعد للقاء نظيره الجزائري في تصفيات شمال أفريقيا.. غدًا

رفع الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب شعار لا وقت للراحة استعدادًا للقاء نظيره الجزائري بعد غدًا في الجولة الثانية لتصفيات شمال إفريقيا لكرة القدم مواليد، 2005 المحدد موعدها الثامنة مساء بعد غدًا الأحد، بإستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية.



وكان البرازيلى روجيريو ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 وريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب وليونياردو مدرب الأحمال وموسيس مدرب الحراس أشرفوا على المران المسائي اليوم الجمعة، بوجود كلًا من عبد المنعم تامر وأحمد عبد الوهاب وحازم جمال ومحمد المنشاوي لحراسة المرمى وعبدالله وستنجي ومعتز محمد وأحمد عابدين وزياد خالد ومحمد سمير ومهاب سامي ومحمود لبيب " الدفاع" وسيف عصام وأحمد وحيد وفارس خالد ومروان محمود ومحمد السيد وأحمد خالد كباكا "الوسط " وعمر خالد بيبو ومهند محمد وعمر خضر وحسام حسن وأحمد عبد الفتاح شرف ومحمد زعلوك وعمر فتحي عموري "الهجوم " واستغرق مدته المران 90 دقيقة، خضع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة منتخب المغرب الأخيرة للجاكوزي والتدليك والدوران حول الملعب فيما أدي باقي زملائهم تدريبهم المعتاد.

قال إسلام الشاطر مدير منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005: إن الخسارة الأخيرة أمام المنتخب المغربي بهدفين لهدف تم احتوائها سريعًا والتطلع لمواجهة الجزائر الصعبة في الجولة الثانية.

وأضاف " الشاطر " أن ضيق الوقت بين لقاء المغرب ومباراة الجزائر المقبلة تم التركيز فيها على النواحي الخططية ورفع الروح المعنوية لدى اللاعبين وتبصيرهم ضرورة استغلال عامل الأرض والجمهور لمصلحتهم.

وأشار اسلام الشاطر إلى أن المدرب البرازيلى ميكالى روجيريو عكف على مشاهدة أشرطة فيديو لبعض مباريات المنتخب الجزائري أمام نظراءة تونس والمغرب فضلًا عن لقاءات مع الأندية المحلية ببلاده.

وأوضح " الشاطر" أن اللاعب سليم طلب لن يستكمل لقاءات البطولة بعد أن أثبت التقرير المبدئي للدكتور هاجد العنتبلي رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 إصابته بتمزق من الدرجة الأولى بالعضلة الخلفية.

وأكد "الشاطر " أن اللاعب غادر معسكر المنتخب بالإسماعيلية للقاهرة تمهيدًا للعودة إلى ألمانيا لاستكمال علاجه في ناديه هيرتا برلين بناءً على طلب والده المقيم هناك مع أسرته.