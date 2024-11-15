بقيادة رونالدو.. منتخب البرتغال يكتسح بولندا في دوري الأمم الأوروبية

قاد أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، منتخب البرتغال لاكتساح ضيفه بولندا بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

شارك رونالدو أساسيًا مع منتخب البرتغال ضد بولندا، ولعب المباراة كاملة، كما سجل هدفين وصنع آخر، وتلقى بطاقة صفراء لاعتراضه على حكم اللقاء.

رونالدو يواصل هوايته المفضلة

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يضرب رفاق رونالدو المنتخب البولندي بخمسة أهداف متتالية في الشوط الثاني.

افتتح رافائيل لياو التهديف في الدقيقة 59، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

وعزز برونو فيرنانديز تقدم المنتخب البرتغالي بهدف ثالث في الدقيقة 80، ثم صنع رونالدو الهدف الرابع لزميله بيدرو نيتو في الدقيقة 83، قبل أن يختتم كريستيانو رونالدو الخماسية في الدقيقة 87.

وبعد مرور دقيقة واحدة من هدف البرتغال الخامس، سجل دومينيك ماركزوك هدف منتخب بولندا الوحيد في المباراة.

وبتلك النتيجة، تأهل منتخب البرتغال إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من المستوى الأول برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد منتخب بولندا عند 4 نقاط في المركز الثالث.