منتخب غانا يفشل في التأهل لأمم أفريقيا لأول مرة منذ 2004

ودع منتخب غانا رسميًا منافسات التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد أن اكتفى بالتعادل الإيجابي 1-1 مع أنجولا، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا التي تقام في المغرب العام المقبل.

افتتح النجم الغاني جوردان أيو التسجيل لمنتخب غانا في الدقيقة 18 من الشوط الأول، إلا أن الفرصة كانت سانحة أمام أنجولا لتعديل النتيجة مبكرًا بعد حصولها على ركلة جزاء في الدقيقة 27، إلا أن اللاعب مبالانولا أضاعها.

مباراة غانا ضد أنجولا

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب أنجولا في إدراك التعادل في الدقيقة 64 عن طريق اللاعب زيني، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي، ليفشل منتخب غانا في التأهل لبطولة كأس أمم أفريقيا، لأول مرة منذ عام 2004.

وبهذه النتيجة، تذيل منتخب غانا جدول ترتيب المجموعة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية برصيد نقطتين، لينضم إلى قائمة المنتخبات الأفريقية التي فشلت في حجز مقعدها في نهائيات البطولة القارية.

وتأهل منتخب أنجولا إلى نهائيات كان 2025 بالمغرب، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة على صدارة المجموعة، بينما تبقى البطاقة الثانية حائرة بين السودان والنيجر.