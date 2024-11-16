مصرع شخص وإصابة 2 بحادث تصادم سيارة نصف نقل وموتوسيكلين في الدقهلية

لقي شاب مصرعه وأصيب 2 أخرين فى حادث تصادم سيارة نصف نقل بموتوسيكلين علي طريق قرى" ابوصير- صدفا" بنطاق مركز مركز تمي الامديد محافظة الدقهلية، وجرى نقل جثمان المتوفى إلى منزل أسرته بمساعدة الأهالي والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغً للعميد محمد حسان، لشرطة النجدة من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل بموتوسيكلين علي طريق أبو الواصل بين قريتي "أبو الصير - صدقا" مركز تمى الامديد ووجود متوفي ومصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد بقيادة الرائد أحمد ثروت، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل و2 موتوسيكل على طريق "ابو الصير- صدفا ".

وأسفر الحادث عن مصرع المدعو " احمد هاني سعد صادق، 18 سنة"، واصابه كلا من "محمود وهبه محمود السيد، 18 سنة، والسيد احمد سلامه، 18 سنة".

وتبين نقل الأهالي جثة المتوفي الى منزل اسرته ونقلت الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.