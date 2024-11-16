ختام نهضة الشهيد مارجرجس وتطييب رفاته بكنيسة مارجرجس بني بخيت

اختتمت أمس الجمعة 15 نوفمبر 2024م، فعاليات نهضة الشهيد العظيم مارجرجس بكنيسة مارجرجس ببني بخيت، تحت رعاية الأنبا غبريال، أسقف بني سويف.

شهدت الاحتفالية حضورًا مميزًا من الآباء الكهنة: القس دوماديوس عاطف، القس مقار منير، والقس حنانيا القمص، بالإضافة إلى مشاركة مباركة من شعب الكنيسة الذين حضروا لتكريم شفيع الكنيسة في ختام النهضة.

وتضمنت الاحتفالية طقس تطييب رفات الشهيد العظيم مارجرجس، وسط أجواء روحانية مملوءة بالتسبيح والشكر.

تأتي هذه المناسبة السنوية لتعزيز الإيمان وترسيخ روح الشركة بين أبناء الكنيسة، مستلهمين من سيرة الشهيد العظيم قيم البذل والتضحية.