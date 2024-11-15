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السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سيارة نقل تدهس 3 أشخاص في الهرم والأمن يضبط قائدها

أرشيفية
أرشيفية
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لقي مسن وربة منزل مصرعهما بينما أصيب عامل جراء اصطدام سيارة نقل جامبو بهم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

 تلقي المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصاب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل جامبو قيادة أحد الأشخاص دهس مسن أثناء محاولته عبور الطريق مما تسبب في مصرعه، كما دهست السيارة موتوسيكل قيادة عامل وزوجته مما تسبب في إصابة العامل ووفاة زوجته، جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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