مصرع شخص بعد اصطدام موتوسيكل به خلال عبوره الطريق فى الدقهلية

لقي مسن مصرعه بعدما صدمه موتوسيكل امام مركز شباب قرية منية سندوب بنطاق مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وجري نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة والتحفظ على الموتوسيكل وقائده.

تلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا للعميد هيثممنصور، مأمور مركز شرطة المنصورة، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بأحد الأشخاص مصرعه في الحال في المنطقة بين سندوب ومنية سندوب أمام مركز الشباب علي طريق "المنصورة - اجا ".

دائرة مركز المنصورة .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ بالفحص تبين تصادم موتوسيكل فى شخص أمام مركز شباب منية سندوب ويدعى "عبدالحميد محمود مصطفى العوضى، 70 سنة، مقيم بمنية سندوب".

جري نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والتحفظ على الموتوسيكل وقائده وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.