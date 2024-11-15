رئيس شرم الشيخ المسرحي يشرح دلالة شعار الدورة الـ 9 للمهرجان

أعرب المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن سعادته بهذا الحضور الكبير، مرحبا بالدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والفنانين والمسرحيين العرب والأجانب.

وقال مازن الغرباوي: "إنه من دواعى سعادتى اليوم أن أرحب بحضراتكم جميعاً على أرض السلام في سيناء وفى مدينة شرم الشيخ الساحرة الجميلة الرائعة، المدينة الخضراء الذكية، قبلة السياحة العالمية وحاضنة أكبر وأفضل وأهم المؤتمرات والمنتديات والمهرجانات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات على تنوع أهدافها السامية،

ولعل أحد العلامات البارزة في إستضافة شرم الشيخ للمهرجانات الهامة إستضافتها لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى في دورته التاسعة، وبعد نجاح النسخ الثـمانية السابقة للمهرجان، وذلك الحدث الثقافى والتنويرى المتميز والذى يؤكد دور شرم الشيخ كعاصمة للسلام والإستدامة والتواصل بين شعوب العالم".

وأضاف الغرباوي، أن محافظة جنوب سيناء لتفخر باستضافتها لهذا المهرجان على مدى تسع سنوات وبما كان له الأثر الإيجابى الملموس في تجميع المواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم، وصهر خبراتها وتجاربها معاً لتشكل سبيكة وجدانية ثقافية نادرة لتبادل الخبرات والإبداع على أرض مصر الحضارة والتاريخ والإبداع ، ويعد هذا المهرجان منصة عظيمة لتعزيز الروابط الثقافية وفتح آفاق جديدة للتعاون الإبداعى والثقافى بين مصر والعالم، ويؤكد ذلك ما يعكسه شعار المهرجان لهذا العام في نسخته التاسعة ( المسرح من أجل السلام ) والذى يؤكد على رؤية المهرجان ودور ورسالة الفن في تدعيم وبناء جسور التواصل والتلاقى بين ثقافات العالم المختلفة، حيث تشكل رؤيتنا هذه جزءاً من إطار رؤية مصر 2030 وإستراتيجية الدولة المصرية وتوجهات القيادة السياسية نحو تنمية سيناء وخاصة جنوب سيناء بمدنها التسعة وأقاليمها التنموية الخامسة، والتى تأخذ شرم الشيخ منها موقع صدارة إستضافة المؤتمرات والمهرجانات الدولية خاصة تلك التى تتسم أهداف فعالياتها بالطابع الثقافى التوعوى وبما يعزز السمة والصبغة الدولية والعالمية الفريدة لشرم الشيخ".

وقال المنتج هشام سليمان رئيس اللجنة العليا: "حابب أكد على ضرورة استثمار شبابنا ودعمهم وتوفير الفرص لهم، وذلك ايماناً بأهمية دور المسرح، وأتمنى النجاح للدورة التاسعة".

وقد انطلقت مساء اليوم الجمعة مراسم افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بقصر ثقافة شرم الشيخ، الدورة التي تحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور عمرو القاضي رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، والفنانة الهام شاهين، وعدد من الفنانين وضيوف المهرجان بالإضافة إلى المكرمين خلال الدورة الحالية، المخرج الروماني قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولي، الفنان والدكتور سيد خاطر وكيل وزارة الثقافة المصرية الأسبق، وأحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة، والفنان علاء مرسي، والنجم العالمي والبروفيسور ميخائيل جوريفوي من روسيا، والفنانة حلا عمران من سوريا.

وقدم مراسم الافتتاح الفنانة السورية مروة الاطرش، وانطلقت الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي تحت شعار "المسرح من أجل السلام"، وقامت الدكتورة إنجي البستاوي مدير المهرجان بتقديم الفائزين بمسابقة عصام السيد للعمل الأول للشباب، وتسليم الشهادات لهم.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل الدورة اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.