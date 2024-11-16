الأنبا زوسيما يزور كنيسة مارجرجس بغمازة الكبرى ويترأس احتفالات نهضة شفيع

زار الأنبا زوسيما، أسقف أطفيح وتوابعها، أمس الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2024 م، كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بغمازة الكبرى، تزامنًا مع احتفالات نهضة شفيع الكنيسة.

وخلال الزيارة، ترأس صلاة القداس الإلهي، بحضور الآباء الكهنة: القس مكاريوس إدوارد، والقس رويس رأفت، والقس عزريا مجدي، ومشاركة حشد كبير من شعب الكنيسة.

وشهد القداس الإلهي سيامة 9 من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس، بعد اجتيازهم مرحلة الإعداد والتدريب اللازمة لهذه الرتبة، في أجواء روحانية مليئة بالفرح والتسبيح.

تأتي هذه الزيارة الرعوية ضمن اهتمام الأنبا زوسيما بتشجيع الأنشطة الروحية ورعاية أبناء الكنيسة في كافة مراحلهم الروحية والخدمية، مما يعزز من ارتباط الشعب بكنيسته وشفيعها العظيم.