سيامة الشماس د. ماريو مجدي ملاك قسيسًا في الكويت باسم القس يوسف

شهدت كنيسة القديسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول وكنيسة القديس أنبا بيشوي بالكويت سيامة الشماس الدكتور ماريو مجدي ملاك قسيسًا، حيث منح اسمه الجديد القس يوسف ليبدأ خدمته الرعوية.

أقيمت مراسم السيامة في أجواء روحانية مهيبة، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة وحضور غفير من شعب الكنيسة الذين أعربوا عن سعادتهم وفرحتهم بانضمام القس يوسف إلى الخدمة.

جاءت هذه السيامة تقديرًا لمسيرة طويلة من الخدمة المخلصة التي قدمها الشماس الدكتور ماريو مجدي في مجال التعليم والخدمة الروحية.

ومن المقرر أن يتولى القس يوسف مسؤوليات رعوية تشمل الإرشاد الروحي، التعليم الكنسي، والخدمات الاجتماعية، بما يهدف إلى تعزيز العمل الرعوي وتقوية التواصل الروحي داخل الكنيسة وخارجها.