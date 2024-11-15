القاهرة السينمائي 45.. عرض عالمي أول لفيلم "نوار عشية" ضمن المسابقة الدولية

يشهد، غدا السبت 16 نوفمبر، العرض العالمي الأول للفيلم التونسي "نوار عشية"، ضمن المسابقة الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "نوار عشية" روائي تدور أحداثه بحث دجو، الذي يعمل مدير صالة ملاكمة في حي "هلال" قرب تونس، عن بطل يتدرب في صالته القديمة، ويعثر على يحيى، الذي يُظهر مهارات فطرية في الملاكمة، لكن يحيى يبحث عن حلم آخر، وهو الهجرة غير الشرعية. ماذا سيحدث؟.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 103 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو فيلم روائي من إخراج خديجة لمكشر.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".