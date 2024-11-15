غدا.. ندوة حول "التحديات والفرص في صناعة السينما السعودية" بمهرجان القاهرة

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، في الخامسة عصر غد ، ندوة حول "التحديات والفرص في صناعة السينما السعودية"، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

يتحدث خلال الندوة المخرجة هند الفهاد، والكاتب والمخرج السعودي عبد المحسن الضبعان، وأحد أبرز صناع الأفلام السعوديين أسامة الخريجي والكاتبة والمخرجة جواهر العامري، وتدير الندوة: الناقدة ماريانا هريستوفا

تستكشـف هـذه النـدوة التطـور سـريع الوتيـرة لصناعـة السـينما فـي المملكـة العربيـة السـعودية، وتحلـل التحديـات والفـرص المهمــة والمؤثــرة التــي تأتــي نتيجــة لنمــو وازدهــار الصناعــة فــي الســعودية.

فيمــا تتنــاول المناقشـة سـبل التعامـل مـع السـرديات الثقافيـة، وجهـات التمويـل، والرقابـة، وإمكانـات السـوق الدوليـة.

تلقـي النـدوة، الضـوء علـى مبـادرات الدعـم التـي تتبناهـا الحكومـة السـعودية وكيـف تعمـل هـذه التغييـرات علـى تشـكيل مسـتقبل السـينما السـعودية، وخلـق مسـارات جديـدة لصنـاع الأفلام والسـرد السـينمائي للوصـول إلـى الجماهيـر العالميـة.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.