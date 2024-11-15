غدا.. ندوة حول "أيام صناعة السينما للشباب" بمهرجان القاهرة السينمائي

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، في التاسعة صباح غدا السبت ، ندوة حول أيام صناعة السينما للشباب، بالقاعة الشرقية في مركز التحرير الثقافي، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

يتحدث في الندوة ساندرو كنعان، والمخرج عمر زهيري، والمؤلفة غادة عبد العال، والمخرجة نهى عادل، والمنتج أحمد يوسف، والمخرجة هالة جلال ويدير الندوة المخرجة كوثر يونس.

تتعمق هذه الورشة في جوهر صناعة الأفلام، والتفكير في الأسباب التي تدفع صناع الأفلام إلى الإبداع، وتمنح المشاركين فيها الفرصة لاستماع إلى رؤى وشهادات وتجارب بعض المخرجين المحترفين، مثل خيري بشارة.

يعمل برنامج الورشة على تغذية الشرارات الإبداعية، ويركز على تحليل الدوافع الإبداعية وإتقان السرد السينمائي.

يبدأ المشاركون في التعرف على طرق جمع الموارد، واستكشاف استراتيجيات الدعم وجمع التمويلات، واستيعاب ديناميكيات الصناعة.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.