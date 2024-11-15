هنادي مهنا تعلن وفاة خالة الفنان أحمد خالد صالح بعد ساعات من رحيل عمه

أعلنت الفنانة هنادي مهنا منذ قليل عن وفاة السيدة نشوى زين العابدين خالة زوجها الفنان أحمد خالد صالح ، وذلك بعد ساعات قليلة من وفاة عمه .

نشرت هنادي مهنا تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، قالت فيها : “لا اله إلا الله ، توفى الى رحمة الله ، الغاليه نشوي زين العابدين ، خالة أحمد خالد صالح ، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك ، نسألكم الدعاء، وإنا لله وإنا اليه راجعون” .

كان قد رحل عن عالمنا صباح اليوم، محمود صالح شقيق الفنان الراحل خالد صالح، وشيعت الجنازة من مصر الجديده عقب صلاة الجمعة.

ونشرت الفنانة هنادي مهنا، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشور تعلن فيه وفاة شقيق الفنان الراحل خالد صالح "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا انا لله وانا اليه راجعون

توفى الى الله

الغالي محمود سيد محمود صالح

عم أحمد خالد صالح

اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك

نسألكم الدعاء

وإنا لله وإنا اليه راجعون".