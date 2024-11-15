رسميًا.. يوفنتوس يفسخ عقد بوجبا بعد أزمة المنشطات

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، فسخ تعاقده مع الفرنسي بول بوجبا بالتراضي، بالرغم من نهاية أزمته بالإيقاف بسبب تناول المنشطات.

توصل يوفنتوس لاتفاق مع بوجبا بإنهاء عقده بالتراضي، بعدما كان ينتهي تعاقده مع فريق السيدة العجوز في عام 2026.

انضم بوجبا مرة أخرى إلى يوفنتوس قادمًا من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر، في صيف عام 2022، واكتفى خلال فترته الثانية مع اليوفي بالمشاركة في 12 مباراة مع البيانكونيري في جميع المسابقات، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

إيقاف بوجبا بسبب المنشطات

كانت المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات في إيطاليا، أصدرت قرارًا بإيقاف بوجبا لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت تعاطيه لمنشطات محظورة.

يأتي ذلك، قبل تخفيض عقوبة لاعب المنتخب الفرنسي إلى 18 شهرًا فقط، ليعود بوجبا إلى الملاعب مجددًا مطلع عام 2025، إذ يبدأ المشاركة في التدريبات مع يوفنتوس في شهر يناير المقبل، على أن يخوض مباريات رسمية بحلول شهر مارس من العام المقبل.

ويعد بول بوجبا، أحد اللاعبين الذين توجوا مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا.